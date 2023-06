"Giusto riconoscimento Nessuno strumentalizzi"

L’Anpc, associazione nazionale partigiani cristiani, plaude all’iniziativa del vescovo – di cui abbiamo riferito ieri – che mira ad avviare il processo di beatificazione sia per don Pasquino Borghi sia per don Giuseppe Iemmi.

In una nota sottoscritta dal presidente Giuseppe Pagani e dal segretario Marcello Stecco (foto), si legge: "Vogliamo esprimere vivo apprezzamento per l’intenzione del Vescovo Giacomo Morandi di aprire i processi canonici per la beatificazione dei due martiri della libertà don Pasquino Borghi e don Giuseppe Iemmi. Si tratta di un altissimo riconoscimento che onora la Chiesa cattolica reggiana e nello stesso tempo una scelta dall’alto valore etico e laico verso testimoni della libertà in un tempo cruciale per la democrazia nel nostro Paese.

Riteniamo che si tratti di una scelta da rispettare con il massimo rigore battendo sul nascere qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica".