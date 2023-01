Glaucoma, studio internazionale

L’Intelligenza Artificiale come uno Sherlock Holmes della vista: a caccia dei primi segnali del glaucoma per identificare il prima possibile la malattia ed intervenire precocemente per rallentarne la progressione e i conseguenti danni che possono arrivare anche alla cecità. Con questo obiettivo stanno lavorando gli specialisti del Centro Oculistico Italiano di Brescia, l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’IRCCS Fondazione Bietti di Roma grazie ad un progetto internazionale finanziato dalla fondazione svizzera Velux Stiftung che punta alla realizzazione di un sistema automatico contactless per lo screening e la diagnosi precoce della forma di glaucoma ad angolo chiuso. Attraverso il progetto Velux: NACA estimator (No Contact Anterior Chamber Angle), i ricercatori sono al lavoro per creare un algoritmo che possa consentire un giorno anche di fare lo screening ambulatoriale e il monitoraggio da remoto. Sono le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale in oftalmologia che iniziano a dare i primi risultati grazie al Deep Learning (DL) le cui potenzialità in ambito medico, ad oggi, sono state applicate, ad esempio, alla valutazione dei tumori, al rilevamento della fibrillazione atriale e ai tempi di insorgenza dell’ictus. Il glaucoma è una malattia molto frequente. Secondo l’Oms nel mondo ne sono affette circa 80 milioni di persone e 25 milioni circa sono quelle che hanno perso la vista del tutto o in parte. Solo in Italia i glaucomatosi sono circa un milione, ma una persona su due non sa di esserne affetta.