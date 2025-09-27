Gli abitanti disperati: "Siamo prede da assalire"

"Siamo stanchi di questa situazione. Ora è il momento di scendere in piazza per parlare in maniera concreta della sicurezza della nostra città".

Queste le parole con cui Andrea Galeotti, amministratore condominiale di diversi palazzi in zona stazione, ha motivato la lettera aperta scritta e firmata assieme a commercianti e residenti. Dopo i diversi fatti di cronaca degli ultimi mesi, non ultimo quelli di viale IV Novembre (Andrea è amministratore del palazzo a cui è stata spaccata la vetrata), per gli abitanti è arrivato il momento di farsi sentire: "Desideriamo inviare questa lettera aperta ai cittadini, ai sindacati ed alle istituzioni tutte, preposte alla sicurezza-decoro e vivibilità della zona stazione e vie limitrofe di Reggio Emilia. Sono anni che si denuncia lo stato di pericolosità, insicurezza e decoro della zona. Ci sono stati incontri con la Prefettura, Questura, Sindaco e Assessori, ma ogni giorno la situazione peggiora e la stampa ne dà evidenza", scrivono i cittadini. Secondo Galeotti bisogna agire il prima possibile anche perché c’è la consapevolezza che i problemi della zona della stazione si possano poi estendere a macchia d’olio a tutta la città. Il rischio è infatti di vedere una Reggio Emilia sempre più deserta e meno vissuta dai cittadini.

"Noi, residenti e non solo, siamo alla mercè di spacciatori, drogati, rapinatori. La Paura con la P maiuscola, ci attanaglia quando si deve circolare e non ci si dica che è una percezione come le istituzioni ci hanno detto in passato. Ci sentiamo abbandonati, al di là delle solite parole di convenienza somministrateci dalle istituzioni locali, siamo disperati, vogliamo vivere come esseri normali e non come prede da assalire alla bisogna dei malintenzionati. Rivogliamo la nostra città e la libertà di poter circolare serenamente per le nostre vie". L’obiettivo della lettera è quello di dare vita a una discussione che porti a idee e progetti che possano aiutare in maniera concreta la zona. Secondo Galeotti, al di là dell’intervento necessario delle istituzioni, devono essere anche i cittadini a dare proposte concrete, manifestando con i toni giusti. "Chiediamo ai cittadini tutti farsi promotori insieme a tutta l’intellighenzia (docenti universitari o chi altro) di proposte per azioni efficaci. Vorremmo che questa nostra terribile situazione fosse manifestata pubblicamente con una iniziativa da farsi in Piazzale Marconi prima di Natale da parte di tutti i cittadini coinvolti".

Matteo Pignagnoli