Gli acquerelli di Piero Vezzani

Si viaggia di fuori e di dentro, in contemporanea, nella mostra dal titolo "… Ma colonnati cerchiavano stagni addormentati... " di Piero Vezzani, fino a stasera alla galleria San Francesco – Casa Gialla. I visitatori potranno inoltrarsi in un unico percorso, tutto ad acquerello, da Parigi a Giverny, in Normandia, ripercorrendo gli itinerari tanto cari ai pittori impressionisti e ai poeti maledetti. Perché "Il Mondo è un libro, e coloro che non viaggiano leggono solo una pagina", diceva Sant’ Agostino. Le vedute di Parigi, i ponti della Senna, Notre-Dame, la tour Eiffel, si alternano alle vedute del villaggio di Giverny, al giardino di Monet, ai ponticelli giapponesi e ai laghetti con le ninfee. Percorso unico, ma la tavolozza è incupita nella Parigi che è fantasma di se stessa: la città, non più città diventa stato d’ animo dell’artista, visione realista della immanente solitudine dell’uomo. Orari: 16 – 19.30.

Lara Maria Ferrari