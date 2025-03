Gli affari sfumati delle ex Fiere: "Amazon era interessata al polo . Ma il Comune disse no alla variante"

Amazon e un fondo di investimento di Bnp Paribas avevano manifestato l’interesse, non vincolante, per acquisire i padiglioni dell’ex Ente Fiera quando era in fase di liquidazione. Ma il Comune ha fatto sfumare l’affare perché non prese in considerazione il cambio di destinazione d’uso richiesta dagli interessati. A svelarlo è Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale durante un’infuocata commissione bilancio e patrimonio che si è riunita martedì sera, con oggetto la cronistoria del fallimento dell’allora quartiere fieristico di Mancasale. Da diversi accessi agli atti, Paglialonga ha scoperto che all’epoca "Amazon aveva incontrato l’allora sindaco Luca Vecchi, manifestando interesse per rilevare il polo da utilizzare come logistica. Trattando sulla base del valore dai 20 a 36 milioni come stimato da tre diverse perizie, qualora fosse stata cambiata la destinazione. Ma il Comune non ha voluto sentire e si perse una grande occasione di soddisfare i creditori".

Nel 2019, i capannoni sono stati comprati all’asta dall’imprenditore Giorgio Bosi, patron dell’azienda PiBiPlast di Correggio, per 6,8 milioni. Cifra di vendita che servì a soddisfare principalmente Credem come creditore privilegiato, mentre altri rimasero insoddisfatti per una cifra di 10 milioni. Infine l’anno scorso il comparto immobiliare è stato ceduto da Bosi al gruppo Max Mara della famiglia Maramotti (che detiene anche azioni proprio di Credem) per una cifra superiore ai 12 milioni. E, alla fine della scorsa consigliatura della giunta Vecchi, il Comune di Reggio ha approvato la variante urbanistica che trasformerà l’area da uso pubblico a privato, consentendo all’azienda di realizzare il “polo della moda” previsto per il 2028.

"Ben venga il progetto di MaxMara – conclude Paglialonga – ma cos’è cambiato da quando Amazon manifestò interesse? E perché solo dopo anni si è proceduto alla variante?". Una fila di domande che hanno irritato il sindaco Marco Massari intervenuto in commissione smarcandosi pure dalle precedenti giunte: "L’impostazione mi sembra sia quella di una commissione di inchiesta. Visto che volevate invitare Sonia Masini (ex presidente della Provincia, ndr) potevate chiamare pure i precedenti amministratori per avere risposte. Noi siamo entrati in carica a giugno dell’anno scorso e questa vicenda assolutamente non l’abbiamo seguita, non ne abbiamo alcuna responsabilità e abbiamo ereditato atti passati. Tuttavia, dall’esterno mi viene da dire che forse in quella fase non era opportuno intervenire sulla destinazione d’uso di quei terreni. Ma sono domande che vanno poste ai precedenti amministratori, presso i quali mi farò interprete chiedendo l’iter che hanno seguito e le scelte politiche". Subito sono arrivate le repliche. "Sarebbe interessante invitare sia Manghi sia Masini", ha detto Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica. "Nessuna commissione di inchiesta, ma approfondimenti su questioni della città", ha detto Giovanni Tarquini.

Le Fiere di Reggio nacquero nel 2011 dalla fusione di due società – Siper e Sofiser (partecipate da Comune, Provincia e Camera di Commercio)– che gestivano l’una le manifestazioni e l’altra gli immobili del polo di Mancasale. La società, per problemi economici, è finita in concordato preventivo alla fine del 2012 e in liquidazione l’anno successivo, per poi essere sciolta nell’aprile del 2015. Un tentativo di salvare le Fiere venne fatto proprio dall’allora presidente della Provincia Sonia Masini, che nel 2012 propose un piano di rilancio basato sulla vendita di azioni di Autobrennero per consentire un’iniezione di capitale di circa 20 milioni. L’operazione fu stoppata però nel 2014 dal suo successore a Palazzo Allende, Giammaria Manghi.