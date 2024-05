Gli affidi, le consulenze e l’Ausl. L’ex dg Nicolini: "I nostri operatori sottoposti a una certa pressione"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza, è stato ascoltato in veste di testimone Fausto Nicolini, ex direttore generale dell’Ausl, che nella medesima inchiesta fu indagato e archiviato. Dalla sua deposizione sono emerse le divergenze di vedute tra enti locali e azienda sanitaria sul progetto ‘La Cura’, una struttura pubblica di Bibbiano per i bambini ritenuti vittime di abuso e sottoposti a psicoterapia. Nicolini ha parlato di due incontri con gli amministratori locali. Uno fu il 16 maggio 2016, a margine di una conferenza territoriale sociosanitaria. "C’erano Andrea Carletti (sindaco di Bibbiano, ndr) insieme a Federica Anghinolfi, responsabile dei servizi sociali Val d’Enza, ndr) che non parlò: ci si lamentava perché nel distretto di Montecchio i nostri operatori non collaboravano a sufficienza con quelli del sociale e non c’era tutta questa adesione al progetto che si stava costruendo. Secondo Carletti, poi, c’era il tentativo di trasferire a Reggio un convegno previsto a Bibbiano. E poi ci si lamentava del fatto che Gabriela Gildoni (direttore Neuropsichiatria infanzia, ndr) non raccogliesse tutte le richieste di compartecipazione. Elisabetta Negri (direttore attività socio sanitarie Ausl, ndr) mi disse poi che c’era una sorta di pressione sui nostri operatori a partecipare e un’invasione di competenze, cioè sui casi integrati non si trovavano d’accordo sulle modalità di gestione". La compartecipazione dei costi "all’epoca fu una preoccupazione per il bilancio Ausl. Gli affidi erano sempre stati materia dei Comuni, tranne in passato quando l’Ausl aveva deleghe al sociale, che poi però furono ritirate e tutti gli affidi e gli allontanamenti divennero competenza dei Comuni e del tribunale dei Minori. Con la delibera regionale del 2014 si stabilì che l’Ausl nei casi complessi dovesse compartecipare il 50% dei costi". Nicolini ebbe un secondo incontro con Carletti il 16 settembre 2016, insieme ad Anghinolfi "che non parlò": "Ci si lamentò che i nostri operatori non fossero collaborativi e che Negri diceva in giro che c’era troppa enfasi sul progetto. Io chiamai i miei operatori dicendo che la situazione era ancora conflittuale, ma per dare un segnale, siccome la Cura veniva inaugurata il 24 settembre, non partecipai. Non volevo che gli operatori dell’Ausl pensassero che io mi ero messo il cappello del Comune". Sulla Cura, riferisce: "Sapevo che era un progetto sperimentale, nato sulla base del piano sociale-sanitario 2016, con una sede dove si incontravano i professionisti che avevano in carico i bambini. Sapevo che c’era ‘Hansel e Gretel’, che aveva fatto formazione congiunta con operatori Ausl, ma mi è sempre stato detto che questi operatori facevano consulenza sui casi complessi. Per me, che sono un pediatra, i casi complessi sono quelli in cui un professionista fatica a a gestire un caso da solo e chiede consulenze: noi in ambito aziendale ne avevamo a centinaia in ogni i campo. Per loro invece facevano riferimento ai casi definiti dalla delibera del 2014 . Ma che ci fosse psicoterapia a pagamento io non lo sapevo, se non quando ci fu una riunione il 10 dicembre".