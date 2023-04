Gli affitti nell’esagono "Canoni non sostenibili Impensabile aprire qui Il Comune intervenga"

"I canoni di affitto per gli spazi commerciali in centro sono insostenibili". Per Patrizia Meccariello (foto), titolare dell’agenzia immobiliare ReMax, con la sua sede principale in centro città a palazzo Busetti, la desertificazione del commercio nel cuore di Reggio è da addebitare in primis ai canoni d’affitto che sono esageratamente alti, "pressoché inaffrontabili. Il problema è che alle cifre di cui sento parlare – spiega la dottoressa Meccariello – è sostanzialmente impossibile ragionare con i proprietari. È chiaro quindi che, di fronte a canoni non sostenibili, di fronte ai problemi legati all’accesso al centro storico, va da sé che chi vuole installare una sua attività commerciale non ci pensi nemmeno ad approcciare l’esagono. Sta fuori e basta".

Ed eccola, quindi, l’ennesima figura con certificata competenza delle dinamiche della domanda e dell’offerta degli immobili a Reggio che chiama in causa l’amministrazione comunale, la quale non dovrebbe sottrarsi a un’opera di seria incentivazione del ritorno di persone e commercio in centro: "Sinceramente tocca all’amministrazione – spiega Meccariello -. Anche perché non so chi altri possa affrontare il problema avendo un qualche strumento per poterlo fare. Cosa fare? Beh innanzitutto sarebbe giusto tornare a sviluppare iniziative che riportino un po’ di cittadini in centro storico. Da quello che mi dicevano alcuni commercianti con cui ho parlato, per esempio, l’esperienza dei Mercoledì Rosa si era rivelata interessante, perché, sebbene le vendite in quel giorno specifico non erano state esaltanti, erano comunque riusciti a dare visibilità ai loro prodotti ed i clienti erano tornati da loro nei giorni successivi".

Non solo questo, secondo la titolare di Remax, sarebbe necessario anche un’opera di mediazione in modo da ‘ammorbidire’ ove possibile i proprietari: "Occorrerebbe una sorta di ‘garanzia’ da parte dell’Amministrazione in relazione ai potenziali affittuari per fare in modo che possano accettare canoni d’affitto più sostenibili – spiega -. Oggi ci sono negozi sfitti da 200 metri quadri con richieste di canoni da 6.500 euro al mese. Rimarranno tali ancora per molto a queste cifre". Infine, l’accessibilità al centro storico che è l’altro grande problema: "Incontrovertibile. Se non si trova il modo di rendere accessibile l’esagono è impossibile creare un indotto". E così, il deserto avanza, soprattutto sulla via Emilia, che dovrebbe essere il biglietto da visita, il ‘luogo immagine’ della città: "Via Emilia Santo Stefano è uno spettacolo desolante oggi, con tutte quelle vetrine vuote – chiosa Meccariello -. In via Emilia San Pietro va un po’ meglio, ma non così tanto. Il fatto è che questo è un volano al contrario: se un esercente vede che attorno a sé vanno via tutti, sarà anche lui molto più stimolato ad abbandonare il centro, per trovare riparo in periferia".

Nicola Bonafini