Gli agenti della Questura e personale Iren bonificano il cortile utilizzato come bivacco

Controlli degli agenti della Questura nella critica zona della stazione storica. Controllate 54 persone e 19 veicoli. Fermato e identificato un 26enne originario del Pakistan e irregolare sul territorio nazionale. E’ stato denunciato e invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la sua posizione. Inoltre è stata effettuata da personale della Questura, coadiuvato da personale Iren, una bonifica dell’area cortiliva presente sotto il grattacielo di piazza Tricolore, da tempo utilizzata come bivacco e rifugio per la notte da persone senza fissa dimora.