Gli agenti l’avevano aiutata di notte La signora li accoglie coi pollici alzati

Prima di tutto, essere d’aiuto al prossimo. Due agenti hanno soccorso l’altra notte una signora di 79 anni che camminava in via Emilia San Pietro. Ai poliziotti, che le avevano chiesto se avesse bisogno di qualcosa, la signora aveva risposto di essere uscita di casa per fare colazione. Insomma, si trattava di un momento di appannamento. Capita la situazione, gli agenti hanno convinto la signora a salire sulla Volante, si sono diretti in questura e hanno avvisato la famiglia. La figlia si è presentata in via Dante e ha riaccompagnato a casa la mamma, mostrando tutta la propria gratitudine agli agenti per la premura e la comprensione. A distanza di due giorni, gli agenti hanno fatto visita alla signora che li ha accolti con un magnifico sorriso e i pollici alzati.