Gli agenti lo fermano. Lui ingerisce la cocaina

Ha nascosto in bocca un involucro contenente cocaina ma è stato visto dagli agenti della Polizia di Stato.

Nel primo pomeriggio di venerdì gli operatori della Squadra Volanti, durante un consueto servizio di controllo del territorio hanno effettuato un accertamento su un’auto che transitava in viale Martiri di piazza Tien An Men.

Il conducente, un 39enne straniero con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, si è mostrato sin da subito molto nervoso e infastidito dal controllo.

Durante le prime fasi dell’accertamento con un’azione fulminea ha portato qualcosa alla bocca per ingerirlo.

Nonostante il tentativo degli agenti di impedire l’azione, l’uomo è riuscito a ingerire questo sacchettino di colore bianco, che poi è stato accertato contenere cocaina.

Sulla base di ciò, gli operatori di Polizia hanno effettuavano dapprima una perquisizione personale e veicolare, poi un controllo al domicilio dell’uomo.

Nel corso di quest’ultima ispezione sono stati rinvenuti, all’interno della cassetta delle lettere, 13 involucri di cellophane di colore bianco termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 14,32 grammi oltre a cento euro in contanti in diversi tagli.

In virtù di questi elementi e al termine degli accertamenti di rito, il 39enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.