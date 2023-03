Gli agenti solidali col comandante "Basta polemiche pretestuose"

di Nina Reverberi

Polizia municipale: tutti con il comandante.

Con una lettera firmata da 20 agenti (e l’adesione di altri tre non presenti alla riunione) il personale di polizia ha manifestato solitarietà al comandante Davide Grazioli.

Cosa è accaduto? Lo spiega bene la lettera. "Visto il continuo susseguirsi di eventi, anche alla luce di quanto emerso all’incontro del 6 febbraio, alla presenza del Presidente dell’Unione Ronzoni, comunichiamo la nostra solidarietà al Comandante Dott. Davide Grazioli", premettono i firmatari.

"Crediamo nel suo operato e ci indigniamo per gli ostacoli che quotidianamente e pretestuosamente vengono frapposti".

Cosa sono questi ostacoli?

"Gli scriventi richiedono a gran voce di poter lavorare in modo sereno, senza polemiche pretestuose e strumentalizzazioni quotidiane", si legge ancora nella lettera, che allude al comportamento di altri colleghi.

"Ogni giorno da parte di alcuni vengono strumentalizzate situazioni che alzano il livello di tensione e sottraggono energie preziose allo svolgimento delle mansioni a cui siamo chiamati. Pertanto ci dissociamo con fermezza da tutte le posizioni che stanno minando la serenità del Corpo".

Parole dure da pare della quasi totalità del personale contro alcuni colleghi che a loro dire con atteggiamenti e azioni di disturbo minerebbero la serenità di tutti gli operatori.

Interviene anche il sindacato Csa che, viceversa, sostiene la posizione dei "dissidenti", i quattro iscritti (lo scorso anno erano 14), e insiste sulla situazione precaria e i numeri risicati degli agenti.

Lo stesso comandante Grazioli prende atto con estrema soddisfazione della lettera di solidarietà e parla di "un unico grande cuore, impenetrabile dalle cattiverie, e invidie distruttive che hanno minato per troppo tempo, la serenità del nostro importantissimo, quanto delicato lavoro, che si ripercuote anche sulla collettività". A aggiunge: "Noi siamo dalla parte della giustizia e del bene, cosi come il Presidente e tutti i sindaci dell’Unione, non dobbiamo temere nulla e nessuno, lo sono con voi e voi con me".