Gli agguati a volto coperto: "Con paura, ma ho reagito"

Uomini giovani, di robusta corporatura, che assalivano le persone più fragili, soprattutto anziani. Erano loro i bersagli prescelti da due rumeni che, nel giro di una sola ora, hanno colpito tre cittadini over 70 mentre andavano a prelevare contanti al bancomat. La tecnica collaudata era quella di raggiungere il cittadino di spalle, attendere che digitasse il pin, poi spintonarlo, e mettere un foglio bianco davanti alla tastiera del bancomat per digitare la somma, poi prendere i contanti e scappare. Spesso i ladri indicavano la cifra di 1.500 euro, che in genere è il massimale prelevabile. Facile, dunque, intuire come anche solo un colpo o due in un giorno garantissero un incasso illecito di tutto rispetto.

A Reggio i due rumeni hanno colpito mercoledì, quando sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato: si tratta di Cristea Smokin (nato nel 1988) e di Beniamin Voicu (1999), senza fissa dimora e a carico dei quali non risultano precedenti penali. Venerdì sono comparsi entrambi in tribunale per sottoporsi al giudizio direttissimo, dove si sono presentati anche i tre anziani reggiani finiti nel mirino, che hanno sporto denuncia. Un uomo di 72 anni racconta di essere stato aggredito a Bagnolo: "Attorno alle 10.30 di mercoledì sono andato al bancomat dell’Unicredit. Mi stavo accingendo a prelevare, quando è balzato un uomo incappucciato e con occhiali neri. Mi ha messo un foglio davanti alla tastiera e ha digitato 1.500 euro, soldi venuti fuori dallo sportello". Un cittadino di 84 anni dice di essere stato colpito all’Unicredit di via Gandhi, un’ora dopo: "Erano le 11.30 quando sono andato allo sportello, dov’è arrivato un uomo che ha digitato la cifra: aveva prelevato 1.500 euro. Per fortuna lì vicino c’era un carabiniere in borghese che è intervenuto".

Sempre allo stesso bancomat è stata colpita anche una donna di 70 anni, che è un medico: "Sono andata allo sportello per ritirare 2mila euro, quand’è piombato un uomo: ha cercato di spingermi via e ha agitato un foglio davanti allo schermo. Ho reagito e sono scappata, mentre lui si è allontanato senza riuscire a ritirare i soldi. Poi è uscito un agente della sicurezza che ha parlato con me. Ho avuto molta paura". È in via Gandhi che sono scattati gli arresti, davanti al giudice Sarah Iusto i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per loro il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa ha domandato i domiciliari sostenendo che questa misura fosse stata applicata anche ad altre persone arrestate per episodi simili a Bologna. Il giudice li ha sottoposti ai domiciliari in provincia di Bologna in attesa della prosecuzione della direttissima a fine mese.

Alessandra Codeluppi