Gli agricoltori nel mirino dei ladri

di Francesca Chilloni

Incursione nella grande azienda agricola "Futura" di Enrico e Davide Mori: portati via nella notte un grosso generatore elettrico (poi ritrovato ieri sera nella zona di Aiola), carburante ed un pick-up oltre a vari attrezzi; danni per circa 10mila euro. Sarebbero stati portati via con un camion-gru rubato nelle stesse ore a Bibbiano. È la terza volta che la "gang delle fattorie" colpisce in meno di un mese: il primo maxi furto era avvenuto il 31 gennaio alla Antica Corte delle Vacche Rosse, di Luciano Catellani, situata ad appena un chilometro e mezzo dall’azienda dei Mori, situata in via Torre 6, lungo la strada che dalla zona Pratina porta ad Aiola, non lontano dalla latteria sociale "La Nuova" di cui è presidente Enrico Mori. Secondo quanto ricostruito dai titolari insieme ai carabinieri di Cavriago e di Bibbiano, i malviventi sono entrati in azione in un lasso di tempo molto limitato: "La nostra abitazione è vicino alle stalle. Noi sino a mezzanotte siamo svegli. E alle 3-3,30 del mattino iniziano ad arrivare i primi lavoratori per la mungitura - spiegano i titolari, molto sconfortati - Hanno agito in quelle poche ore in cui l’azienda era sguarnita, e sapevano perfettamente cosa prendere". I malviventi grazie all’autogru sono riusciti a sollevare e trafugare il generatore d’emergenza delle stalle: un pesantissimo armadio contenente motori. Non molto il carburante prelevato (a Catellani vennero invece rubati 400 litri di nafta oltre al camion del latte e numerosi attrezzi), probabilmente caricato sul pick-up: un Fiat Strada verde scuro, targato BG522SD. Il colpo precedente è avvenuto il 16 febbraio a San Bartolomeo, nell’azienda agricola Ca’ Rossa di via Giovanardi. Anche in quel caso, l’obiettivo dei criminali era il carburante stoccato in azienda: ne hanno "succhiati" circa 2mila litri.