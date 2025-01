Gli agricoltori tornano a protestare. Mercoledì la sfilata dei trattori

Da mercoledì sfileranno anche a Reggio i trattori di agricoltori, allevatori (insieme ai pescatori che si troveranno nei porti italiani) per protestare e chiedere la dichiarazione dello stato di crisi socio economico dell’agricoltura e delle pesca. Si tratta della mobilitazione agricola nazionale che vedrà un presidio unico su base Reggio-Parma coi lavoratori delle due province che si troveranno a Bagno, sulla via Emilia, dandosi appuntamento già da lunedì per poi organizzare il presidio del 28. Non sono esclusi disagi, tra cui blocchi o rallentamenti al traffico.

"Torniamo in mobilitazione – spiegano i portavoci della protesta reggiana – per salvare le piccole e medie aziende produttive, il lavoro, il diritto al cibo e ad un ambiente sano con campagne e marinerie vive e tutelate. Chiamiamo i cittadini a difendere la sovranità alimentare e chiediamo che le istituzioni affrontino la crisi delle aziende produttive agricole e delle pesca adottando una ‘dichiarazione di stato di crisi socio economica dell’agricoltura e della pesca’ attuando misure straordinarie".

Tra le istanze, una "moratoria e ristruttrazione della debitoria di sistema" e "l’applicazione delle clausole di salvaguardia bloccando le importazioni selvagge nei settori più esposti alla concorrenza sleale e al dumping" nonché "una forte iniziativa coordinata per risolvere le emergenze ambientali".