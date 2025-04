Gli aiuti cattolici alla Resistenza

L’Unità pastorale di Gualtieri-Boretto-Brescello con l’Anpc (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani) della Bassa Reggiana promuovono tre serate per scoprire come i cattolici hanno contribuito alla Resistenza e come quel desiderio di libertà riecheggi ancora oggi.

Relatore dei tre incontri è lo storico Mirco Carrattieri, a seguire la messa e un momento conviviale. Si comincia il 30 maggio alle 18,30 all’oratorio di Brescello con "I Fratelli Cervi e don Pasquino Borghi : gli esempi della Resistenza", il 6 giugno alle 18,30 all’oratorio di Boretto si parla invece di "Pasquale Marconi, Don Domenico Orlandini, Giuseppe Dossetti : la Resistenza cattolica a Reggio Emilia", venerdi 20 giugno alle 18,30 alla sala parrocchiale di Gualtieri il tema sarà "Don Giuseppe Iemmi e Giorgio Morelli : i drammi interni alla Resistenza".