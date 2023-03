Gli alberi si piantano assieme

Tutti i cittadini sono invitati a presentarsi "armati" di guanti e vanga per aderire al progetto "Mettiamo radici per il futuro" che prevede la piantumazione di nuovi alberi in numerose zone dell’Emilia-Romagna. Anche l’amministrazione comunale di Gualtieri aderisce a questo progetto, grazie a un evento in programma domani, 4 marzo, con il ritrovo alle 14 in piazza Serafino Prati. La piantumazione interessa non solo la zona di via Prati, ma anche quella del Bar 501, alle porte del centro abitato del paese. Ovviamente, tutti gli interventi di piantumazione dovranno essere seguiti pure da una adeguata manutenzione, soprattutto nei periodi di maggiore siccità, per la sopravvivenza delle piante messe a dimora. Non ovunque, infatti, questa minima manutenzione è stata garantita, in particolare la scorsa siccitosa estate.