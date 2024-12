Gli alluvionati di Gavassa ricevuti ieri mattina in Comune: "Mettiamo in sicurezza il Rodano"

Ieri mattina in municipio, il sindaco Marco Massari, l’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini e ai tecnici di Comune, Bonifica dell’Emilia Centrale, Agenzia di Protezione Civile e Ireti, hanno incontrato le famiglie di Gavassa più danneggiate dall’alluvione del 19-20 ottobre scorso.

"È stato un momento utile per spiegare l’evento meteorico nella sua eccezionalità e come questo si è poi sviluppato sul territorio, con tutte le criticità che ne sono derivate", ha detto l’assessora Bonvicini che poi ai cittadini ha promesso che "assieme alla Bonifica ci siamo presi impegni concreti per interventi di breve, medio e lungo termine; alcuni di questi, sul tratto di Rodano più compromesso, sono già stati realizzati da parte della Bonifica in queste settimane".

Infine, l’assessora ha "ringraziato di cuore i cittadini e le cittadine presenti per la collaborazione e il confronto, molto franco e utile per tutti".

L’alluvione aveva causato l’esondazione del torrente mandando sott’acqua diverse abitazioni della frazione reggiana. Per liberare le persone intrappolate ai piani alti per via dell’acqua, i vigili del fuoco e la protezione civile avevano utilizzati anche dei gommoni per attraversare le strade allagate.