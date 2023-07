Gli alpini ripuliscono i monumenti

Il gruppo Alpini di Collagna ha ridato luce e visibilità ai monumenti di tutte le guerra di Piazza della Vittoria nel centro dell’ex capoluogo, occultati in questi anni da una fitta vegetazione. Sono quattro monumenti raccolti in un angolo della piazza con nomi (a volte illeggibili) e storie diverse che comunque rappresentano il sacrificio di tanti montanari che hanno dato la vita per questa Italia libera e che meritano, come sostengono gli alpini, un maggiore rispetto e visibilità.

Il tutto è partito da un’iniziativa del gruppo Alpini di Collagna che, con l’intento di liberare e rendere visibile l’aquila sulla colonna di pietra, si sono trovati nel bel mezzo di una piccola foresta di sterpaglie che nascondeva un secondo monumento all’alpino scalatore (autore Fabretti). Poichè il motto degli alpini è quello di ‘andare avanti’, proseguendo il lavoro di pulizia, nelle stesse condizioni hanno trovato il monumento ai caduti della prima guerra mondiale, purtroppo con una parte della lastra marmorea sporca ed in parte illeggibile.

Avanti ancora e si sono trovati di fronte alla seconda lastra monumentale con i nomi dei caduti della seconda guerra mondiale, scritti con lettere metalliche, purtroppo parzialmente distaccate che rendono anche incomprensibile i nomi.

Continuando a ripulire dai cespugli la piccola area della piazza, gli alpini di sono trovati di fronte alla quarta lastra monumentale,con i nomi dei partigiani dell’Appennino caduti nella Resistenza.

"Caricati dall’entusiasmo di queste scoperte – afferma in una nota il portavoce degli Alpini – abbiamo ripulito tutta l’area monumentale di Piazza della Vittoria, riportando alla luce tutti questi preziosi monumenti che raccontano un secolo della nostra storia, nascosta da un verde improprio. Sicuramente quest’area, che merita tanto rispetto, ha bisogno di qualche rifinitura e abbellimento, ma nello spirito che caratterizza l’Alpino nella fratellanza e nella solidarietà, oggi c’è anche il nostro sindaco Enrico Ferretti, sicuramente sensibile a questi valori. Al Sindaco chiediamo, oltre le piccole ristrutturazioni, la possibilità di illuminare i quattro monumenti, non solo per farli vedere di notte, ma per l’alto valore simbolico che lasciano nei nostri cuori il ricordo e la memoria di coloro che ci hanno permesso di essere qui oggi. Gli alpini di Collagna non dimenticano le battaglie del Carso, di Nikolaevska e dell’Appennino".

Settimo Baisi