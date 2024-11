Gli alunni della Balletti in visita alla sede della Fortlan-Dibi srl

Gli studenti di terza media della Scuola secondaria di 1° grado Balletti di Quattro Castella, accompagnati dai loro insegnanti, hanno visitato la sede della Fortlan-Dibi srl di via Sacco e Vanzetti al Ghiardo di Bibbiano. Nell’ambito di progetti di orientamento scolastico, hanno così potuto vedere di persona gli uffici e gli impianti produttivi.

"È stato un modo per avvicinarsi alla realtà economica del territorio - spiegano dall’azienda - cogliendone le opportunità in termini di investimento per il futuro e familiarizzando con i valori del lavoro, dell’innovazione, dell’impegno e della passione, concetti chiave per un orientamento consapevole alla scelta della scuola superiore". Un fattutato di 49 milioni nel 2023 e un’ottantina di dipendenti, la Fortlan-Dibi è leader nel settore dell’isolamento termoacustico, delle nanotecnologie e nella produzione di polistirene espanso sinterizzato.