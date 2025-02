Gli alunni delle medie a lezione di legalità con i carabinieri

Lezione di legalità, a Correggio, tenuta dai carabinieri per oltre un centinaio di ragazzi delle scuole locali. Una iniziativa ospitata alla scuola media "Don Andreoli", che ha visto relatore il comandante della locale caserma, Giuseppe Martines, accompagnato da alcuni suoi collaboratori. Sono stati trattati i temi legati al rispetto delle norme sulla circolazione stradale con una particolare attenzione sulla guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, evidenziando le conseguenze fisiche, cognitive, amministrative e penali. Toccati anche temi legati alla droga, all’abuso di alcolici, al cyberbullismo e al bullismo (argomenti che interessano moltissimi giovani e giovanissimi), atti di vandalismo e altro ancora. Tanti sono stati anche i consigli forniti ai ragazzi per un corretto utilizzo di internet, con l’invito a non frequentare siti web che non si conoscono e che, almeno all’apparenza, offrono beni e servizi gratis o a costi molto limitati. Solitamente si tratta di siti internet pieni di virus, capaci di infettare i sistemi informatici, provocando disagi e pure ingenti danni economici.