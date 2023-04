Gli ambientalisti scoprono la droga Otto chili di hashish nel Secchia trovati grazie a ’Plastic Free’

Non è la prima volta che la droga viene nascosta nel greto di un fiume o in altri simili luoghi, per evitare di finire nei guai in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. E stavolta è stata l’azione di pulizia di aree pubbliche, attraverso un’operazione promossa dal gruppo Plastic Free nell’ambito della Giornata della Terra, a permettere di rinvenire non solo rifiuti vari, ma anche una consistente quantità droga, molto probabilmente destinata al mercato reggiano dello spaccio. I carabinieri di Castellarano, proprio su segnalazione dei volontari ambientalisti, hanno così scoperto, nascosti tra la vegetazione, ben undici panetti di hashish, confezionati singolarmente, che erano nel greto del fiume Secchia, nella cittadina della zona ceramiche. Si tratta di droga per un peso di oltre otto chili, che avrebbe potuto fruttare oltre ottomila dosi, per un valore stimato di circa ottantamila euro al mercato dello spaccio.

Sono in corso le indagini per risalire al possessore dei panetti, che rischia di finire nei guai con la giustizia per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Sono al vaglio alcune testimonianze da parte dei carabinieri, relative anche a frequentazioni sospette che erano state notate di recente in quella stessa zona. Il rinvenimento è avvenuto nel corso delle attività condotte dall’associazione Plastic Free nell’ambito di un programma nazionale di pulizia di parchi, aree pubbliche, strade, spazi verdi e golene. E sabato uno di questi appuntamenti è stato promosso anche a Castellarano. I volontari, armati di raccoglitore, guanti e capienti sacchetti, hanno notato alcuni panetti sospetti, nascosti tra la vegetazione. Sono stati subito chiamati i carabinieri, confermando le prime ipotesi. Accertata la natura del contenuto degli involucri, i carabinieri hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente, avviando subito le indagini per cercare di identificare i responsabili di quel "nascondiglio" lungo il Secchia, probabilmente uno dei punti di riferimento per lo spaccio di droga in quella zona.

Antonio Lecci