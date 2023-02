Gli ambulatori per i medici di base? Verranno trasferiti alla stazione

di Francesca Chilloni

Trasformare parte della stazione a Ciano in ambulatori per medici di famiglia. È l’idea della Giunta comunale e dell’Ausl, per cercare di incentivare la presenza sul territorio canusino di professionisti di medicina generale, aiutandoli nella ricerca di una sede comoda anche per i cittadini più svantaggiati come gli anziani.

È stato dato il via ad un percorso con Fer, per valutare la nuova destinazione dei locali, già nella disponibilità del Comune grazie ad una convenzione decennale che scadrà il 30 settembre 2026. Secondo Agenas (agenzia sanitaria Regioni) tra il 2019 e il 2021, in Italia non sono stati sostituiti circa 2.200 medici. In Emilia Romagna già dal 2021 su 155 posti vacanti quasi la metà (74) sono rimasti vuoti; nella nostra Provincia su 23 posti banditi ne sono stati assegnati soltanto 8. La carenza è ovunque: "solo per citarne alcuni, Gattatico, Canossa, Bagnolo".

Il 17 gennaio l’Ausl ha scritto all’amministrazione comunale di Canossa una nota con la quale, "confermando la situazione di crisi ed emergenza generalizzata sul territorio, al fine di incentivare l’insediamento di nuovi medici di assistenza primaria … anche mediante la collaborazione con gli Enti Locali, favorendo la strutturazione di medicine di gruppo, chiede la disponibilità al Comune per la concessione in uso dei locali siti in Via Della Stazione 31".

I locali sono stati "ritenuti idonei ad essere adibiti a studi da parte di due giovani medici che si sono resi disponibili a ricoprire temporaneamente gli incarichi vacanti in attesa dell’assegnazione definitiva della zona". La realizzazione degli ambulatori renderà sicuramente più appetibile Canossa con la creazione di "una forma di associazionismo che garantirà anche maggiori servizi all’assistito, tra quali la presenza di una segreteria e una più estesa apertura giornaliera".

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Bolondi e la sua giunta hanno ritenuto di accogliere la proposta: la convenzione tra il Comune e Fer concede tra l’altro una porzione del piano terra del fabbricato dove avevano sede la biglietteria e la sala d’aspetto, ed il magazzino ex merci (ora sede della Proloco). È stato dunque deliberato di avviare "un percorso di confronto per destinare immobili al servizio sanitario affinché vi si possa realizzare in tempi rapidi la sede di unopiù ambulatori", e dato mandato al Responsabile del Settore lavori pubblici, tra l’altro, di scrivere uno schema di sub-concessione degli immobili e di individuare gli interventi necessari per trasformare le vecchie stanze in moderni ambulatori.