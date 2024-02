Gli amici del Castlein marciano in trionfo

Tanta gente domenica a Castelnovo Sotto per la prima delle varie sfilate di carnevale che, meteo permettendo, sono previste per tutte le giornate festive di febbraio. Una manifestazione, organizzata dall’associazione del Castlein, iniziata come tradizione con il passaggio del "governo" del paese, attraverso la consegna delle chiavi della città tra il sindaco Francesco Monica e il Castlein, la maschera simbolo del carnevale castelnovese. Ed è subito partita una promessa: "Visto che il Comune mi ha dedicato una rotonda stradale con la mia immagine, vorrà dire che in questo mese, per ricambiare, farò installare una grande foto del sindaco al centro della rotatoria…", ha scherzato il Castlein, impersonato da Andrea Zanni. E’ stato poi il via libera alla sfilata allegorica, come sempre aperta dal carro della scuderia vincitrice l’anno precedente: La Montagnola con il carro "Il diavolo veste la Montagnola".

E poi il gruppo storico degli sbandieratori "Città di Castiglion Fiorentino" e gli altri carri: "Finché suocera non ci separi" del Club 69-Classe 96, i Saber con "Top Gun Saber", la Belvedere 3.0 con "Arca 3.0", Olimpia 2 con "Tasse e tributi, che Robin ci aiuti", la Junior con "Totem al Carnevale.", la Fiac con "Fuori dal nido" e Avis con "Olè". I ragazzi del Sap, con la scuderia "Amigos Locos", sono scesi in strada con "Mostro di cioccolato", insieme ai carri delle scuole dell’infanzia "Girasole-Palomar" e "Villa Gaia". L’associazione Botteghe della Rocca partecipa attivamente con "Botteghe trottoline… con ribelli trotterelli". Non è mancato nel corteo un "Cittadino Eco-Attivo", con tanto di bandiera arcobaleno della pace, che ha sventolato con maggiore energie, tra il pubblico, soprattutto al passaggio del carro dei Top Gun della scuderia Saber, che raffigura un grande… aereo da guerra. E domenica prossima è prevista la seconda sfilata, sempre dalle 14,30, con ospite il Centro Teatrale Corniani, clown, maghi, giocolieri e mangiafuoco, bolle di sapone e un dj set post sfilata, fino a tarda sera.

Antonio Lecci