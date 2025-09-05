Gli ’Amici del sabato’: 43 anni di calcio e solidarietà

Una serata a tavola, anticipata dall’immancabile partitella, per gli ’Amici del Sabato’ di Guastalla, la formazione calcistica amatoriale attiva da oltre 43 anni. Bisogna risalire al 1982 per recuperare il primo calcio al pallone di questo team.

La celebrazione si è svolta l’altra sera al circolo tennis di Guastalla, dove gli ’Amici del sabato’ hanno affrontato ’Quelli della Domenica’ giunti dalla zona Ceramiche per l’occasione insieme a Giancarlo Bertolani, il quale a lungo, dagli anni Novanta in poi, ha militato nella formazione guastallese. Gli ’Amici del Sabato’ rappresentano le varie componenti sociali del territorio: vi hanno militato imprenditori, liberi professionisti, dirigenti dell’Ufficio imposte dirette (ora Agenzia delle Entrate), funzionari di enti giudiziari, avvocati, insegnanti, medici, giornalisti…

Per anni hanno giocato insieme nella formazione Ermanno Fontanesi (all’epoca sindaco a Guastalla), Gianluca Soliani (all’epoca assessore), Nando Odescalchi (già sindaco e assessore regionale), Sergio Zanichelli (già consigliere comunale e presidente Ipab). La squadra è stata impegnata più volte in gare benefiche, affrontando selezioni di polizia, carabinieri, team di calcio femminile, e anche ex calciatori professionisti.