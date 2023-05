Gli amici di Debbi lanciano una raccolta fondi

Gli amici di Filippo Debbi (foto), il motociclista di 39 anni morto dopo la caduta dalla sua moto nella pista di motocross di Castellarano, hanno lanciato una raccolta fondi per la famiglia del centauro di Roteglia, padre di un bambino. "Insieme abbiamo deciso di creare questa raccolta fondi in sua memoria per ricordarlo, ma soprattutto per dare una mano concreta alla sua famiglia e al piccolo Leo", dicono i promotori. E’ stata promossa una campagna solidale su GoFundMe che ha subito raccolto le adesioni di molti donatori. Sulla piattaforma, ieri pomeriggio, erano arrivate circa 350 donazioni, raccogliendo oltre 25mila euro.

"Questa raccolta ci sembrava una bella iniziativa per fare sentire ancora di più la nostra vicinanza e il nostro supporto", spiegano gli amici del 39enne. Domani si svolgeranno i funerali di Debbi partendo alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo per la chiesa di Roteglia. Alle 15 la funzione religiosa. La salma sarà poi cremata. Questa sera, alle 19.30, sarà recitato il rosario nella chiesa di Roteglia.

m.b.