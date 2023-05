Gli ’amici di Semola’ salvano un gattino paraplegico "Ma servono volontari che ci diano una mano"

E’attiva a Rio Saliceto l’associazione "Gli amici di Semola", in località San Lodovico.

"La nostra missione – dicono dall’associazione – è recuperare cani, gatti (e non solo), da situazioni di maltrattamento, grave disagio, destinati a macellazione, e tenerli in stallo il tempo necessario per rimetterli in forza, curarli e sterilizzarli se necessario. E, dopo un percorso di rieducazione, cercare per loro un’adozione consapevole. I casi più problematici rimangono nella nostra sede. Ad oggi contiamo una decina di cani e una ventina di gatti, capre e pecore". Tra loro anche Bob, un gattino paraplegico arrivato da Dubai. E nei giorni scorsi un infortunio ha provocato una brutta frattura a una capretta, con costi veterinari per 3.500 euro. "Erano destinati ad altri progetti, ma li abbiamo spesi per lei", dicono i volontari. E aggiungono: "Dobbiamo ringraziare alcuni negozi e pet-store che ci consentono di effettuare raccolte cibo. Ma le spese sono sempre maggiori. Le difficoltà non mancano. Organizziamo eventi vari per raccogliere offerte". Ma l’aspetto economico non è tutto. "Servono volontari per accudire i nostri animali, per i lavori di pulizia, la manutenzione della struttura, confezionamento di gadget da offrire in occasione di fiere e mercati. Cerchiamo forze nuove per la nostra struttura". Antonio Lecci