Gli amici ricordano Fabio Torlai con una donazione al Grade

Amicizia e solidarietà domenica scorsa al circolo Acli di Costa de’ Grassi, in occasione dell’estrazione della sottoscrizione a premi degli Amici di Fabio, in memoria di Fabio Torlai, scomparso nel 2023 ma il cui ricordo è ancora estremamente vivo in tanti amici e parenti. All’evento (che ha sancito la donazione di 6,500 euro) erano presenti il sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari, con altri membri della giunta come gli assessori Giorgio Severi e Carlo Boni e l’assessora Silvia Dallaporta. Inoltre il dottor Antonio Poli, direttore del distretto sanitario dell’Appennino, e il dottor Francesco Merli, presidente della fondazione Grade onlus e direttore dell’ematologia dell’ospedale Santa Maria Nuova. Merli ha proprio spiegato in cosa consiste l’attività del Grade e gli ultimi progetti in cui la fondazione è impegnata per l’ampliamento dell’ematologia e l’acquisto di nuove dotazioni.

s.b.