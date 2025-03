Gli amici sfilano in trattore per ricordare lo spalatore Alfredo Baroni

Si è svolto a Baiso il primo memorial Alfredo Baroni (foto), deceduto per malattia a soli 51 anni nel gennaio scorso: straordinaria la partecipazione di amici e colleghi che si sono uniti ai parenti per ricordare Alfredo, un uomo buono, allegro e sempre disponibile con tutti. "Capita, a volte, di avere percezioni nette, assolute – spiega il sindaco d Baiso Fabio Spezzani - come se tutto si allineasse e tutti i punti si unissero per formare una completezza totalizzante. Ho avuto la sensazione che non poteva che essere ricordato così Alfredo Baroni, tra i suoi amici e i suoi parenti, tra il ristorante La Mandriola e le strade di San Cassiano e Levizzano, tra i trattori e le lame". Alfredo Baroni, titolare del ristorante La Mandriola, da oltre 20 anni era lo ‘spalatore’ della neve nelle strade del comune di Baiso, sempre puntuale, disponibile e apprezzato da tutti gli abitanti. Questo suo memorial si è trasformato in una bellissima giornata di ricordo e condivisione, di vicinanza e di solidarietà in memoria di un uomo buono. L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata dalla cugina Stefania Albicini e da tanti grandi amici, come Andrea Parenti e l’avvocatessa Annamaria Guidetti.

"E’ stato un evento davvero toccante – racconta il primo cittadino di Baiso - un po’ perché erano presenti tanti spalatori ed amici giunti con i trattori a pale sollevate in segno di rispetto del collega. Erano presenti anche tanti giovani che hanno conosciuto Alfredo e questo ci ha fatto molto piacere". C’erano molti trattoristi con pale e spargisale, sembrava un raduno di trattori, mentre invece è stato solo un modo originale e vero per ricordare il collega amico trattorista Alfredo Baroni. Hanno fatto un carosello nelle strade di Baiso con sosta al circolo La Piola dove è stato offerto un aperitivo, sosta a San Cassiano dove riposa Alfredo, poi al ristorante La Mandriola per il pranzo tutti assieme. "Grazie ai tanti sponsor che hanno reso possibile la produzione di maglie e felpe del ‘Memorial’ il cui ricavato vendita, oggi 1.850 euro, viene devoluto alla Protezione Civile di Cerredolo".

