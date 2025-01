Gli angeli del Gaom volano in Etiopia

Volano in Etiopia oggi 12 ‘angeli’ del Gaom per compiere le loro opere a sostegno delle popolazioni locali. Sono più di 30 anni che i volontari del Gruppo amici ospedali missionari si recano, a turno, in Africa per aiutare le popolazioni dei villaggi, soprattutto donne e bambini colpiti da malattie.

Oggi per la prima volta prendono il volo per l’Africa anche tre volontarie della Croce Verde Alto Appennino di Busana: Viola Ilariucci, Valentina Tondelli e Fiorenza Giovanelli. Le tre ‘reclute’ in partenza, prenderanno il volo oggi a Milano assieme agli altri componenti la prima missione del nuovo anno 2025: il presidente Alberto Campari, il medico pediatra Gianluca Marconi con Gianni Ferrari, Marsilio Parolini, Fabio Rocchi, Lorenzo Zanelli, Giuseppe Brighi da Cesena e Fiorella, un’amica che arriva della Sardegna.

"Abbiamo una nuova leva, Laura Rinaldi di Casale-Campolungo – spiega Marconi, più volte in missione - che sicuramente arricchirà il magnifico gruppo di giovani. Le tre volontarie della Croce Verde ci hanno aiutato molto nel diffondere l’opera del Gaom e hanno fornito anche un’importante quantità di medicinali (foto) per l’ambulatorio pediatrico del villaggio lebbrosi delle Sister de Focauld, dove svolgeremo parte del nostro lavoro. Avremo attività da svolgere nella casa famiglia, dove vengono accolti bambini orfani o abbandonati. Poi c’è la cura dei villaggio dei lebbrosi, le attività nelle carceri a sostegno delle donne e dei bambini".

Conclude Marconi: "Vogliamo ringraziare tutti coloro ce ci sostengono e ci hanno sostenuti e ci sosterranno in questa attività di carità e di aiuto per la crescita del popolo del terzo mondo e in particolare dell’Etiopia. Quest’anno, come ha detto il Papa, ‘il Giubileo è l’anno della speranza’, tutti noi dobbiamo condividere il bene comune e aiutare sempre gli ultimi".

In vista di questa nuova missione sono stati consegnati al presidente Alberto Campari farmaci di diverso genere per le necessità della popolazione etiope, in particolare per l’ospedale di Gambo. I volontari registreranno anche un videomessaggio di Firehiwot, ragazza etiope che ha deciso di impegnarsi per migliorare la condizione di vita delle donne del suo villaggio; un video che sarà poi condiviso coi ragazzi delle scuole Ariosto di Ventasso all’interno di un progetto sull’emancipazione femminile.