Gli angeli di Emmaus, 30 anni con gli anziani "Ci chiedono aiuto sempre più persone"

di Andrea Fiori "Sì, c’è stato un incremento di telefonate. Le persone anziane e sole ci contattano, cercano un sostegno. Con la pandemia restavano in casa, come tutti. C’era la paura di uscire e di incontrare le persone. Ma a lungo andare in casa vengono fuori la solitudine e le paure". Maria Elena Ghinolfi è una di quelle persone che rendono migliore la società, di quelle che – solo ad ascoltarle – fanno splendere il sole nelle giornate plumbee. Presiede Emmaus. Il sodalizio, che proprio trent’anni fa ha iniziato ad occuparsi del volontariato domiciliare, si è dato un compito importante: andare a casa dei nonni rimasti soli, chiacchierare con loro, aiutarli nelle piccole incombenze. Ci sono volontari-infermieri che fanno le iniezioni, altri (grazie alla collaborazione di Uisp) che li aiutano a sgranchirsi un po’. Soprattutto li ascoltano, li fanno raccontare, li fanno sentire quello che effettivamente sono: vivi e importanti, unici, al punto che i volontari di Emmaus raccolgono le biografie dei loro anziani e le pubblicano. Le leggono a teatro o ad altri coetanei nelle case di riposo, perché ogni esistenza in fondo è uno spettacolo – una commedia o un dramma, a seconda degli atti – che merita una ribalta....