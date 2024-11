Gli ’Angeli senza frontiere’ di Hudima

Con la mostra “Angeli senza frontiere”, un forte anelito alla pace, si presenta alla città l’artista ucraina Olesya Hudima. L’inaugurazione dell’esposizione è oggi alle 17 nella galleria San Francesco, aperta fino al 24 novembre.

Olesya, profuga ucraina, l’indomani dello scoppio della guerra, il 13 marzo 2022, in auto col marito e tre figli ha attraversato il confine polacco ed è arrivata in Italia. La figlia li ha raggiunti da sola, non c’era posto per lei in macchina. Olesya, pittrice di professione, è stata subito accolta dalla parrocchia di Rivalta, aiutata dall’associazione Millesoli. "Mi ispira il tema della pace. Non dipingo la distruzione e il caos della guerra. Creo dimensioni fantastiche in cui fiorisce la prosperità, combinando impressioni vivide con le tonalità dei colori della mia terra, tutto ciò riporta ai ricordi dell’infanzia, quando con ogni pensiero si credeva nell’impossibile e il mondo sembrava vasto e sembrava sicuro e vi crescevano piante altissime, le pietre erano rocce e ovunque si nascondevano creature magiche".

Difficile trattenere la commozione poi incalza: "I due anni dopo la totale invasione russa sono stati quelli più difficili della mia vita. È un punto di non ritorno, una ‘piccola morte’, in cui ci si rende conto che non sarai mai più lo stesso. Non si può tornare indietro. L’Ucraina è molto impoverita, perché le persone migliori si sono sacrificate e lo stanno facendo per proteggere la patria. Ovunque si volga lo sguardo, in Europa, ci sono coppie di innamorati, occhi pieni di felicità, risate, là ci sono orfani e vedove, ragazze accanto alle tombe dei loro amati, madri che non abbracceranno mai più i loro figli. In questi due anni ho dipinto 130 quadri. Ottanta di loro sono su soggetti ucraini".

Olesya sottolinea: "Lasciare l’Ucraina è stata decisione consapevole per trasferire i figli in un luogo sicuro. Il ricordo del dolore passato non si cancella, si impara a conviverci". Un attimo di silenzio poi: "Ovunque mi trovi, in qualsiasi circostanza, mi accompagna l’energia che mi spinge a dipingere. Spesso disegno nella mia mente, tenendo gli occhi chiusi. Quando tutto cade a pezzi, sei nel buio completo, vuoi capire che non tutto è vano, che arriverà un nuovo futuro, che ti piacerà, accompagnato da una maggiore ispirazione. I simboli dei miei dipinti? Pesci e acqua rappresentano l’origine della vita. L’angelo è simbolo di pace. Le opere sono volutamente sature di colori vivaci per trasmettere il flusso e il movimento dell’energia nell’universo".

Info: Galleria S.Francesco, via Bardi 4/B, 0522440458; orari: 16/19.30 tranne lunedì e giovedì