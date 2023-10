Gli anni di piombo raccontati dal palco

Stasera e domani alle 21, con replica anche domenica alle 19, Fabio Banfo è protagonista di "Patria. Il paese di Caino e Abele", al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio, con la regia di Giacomo Ferraù. Gli "anni di piombo" dell’Italia del recente passato vengono rivisti attraverso gli occhi di un personaggio che tutti considerano lo scemo del villaggio. Lui, da quando ha battuto la testa da piccolo forse per colpa del fratello, viene chiamato Abele. Cerca spasmodicamente tracce del fratello Caino scomparso in un attentato ferroviario, ovvero la strage dell’Italicus. La vita di questo microcosmo scorre verso una fine lenta e pietosa. Banfo interpreta quindici personaggi differenti, dando voce agli abitanti del Paese che diventano metafora dei costumi e delle ideologie dell’Italia degli anni Settanta-Ottanta.