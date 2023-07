Gli aperitivi fanno beneficenza

Il ricavato della ottava edizione dell’Aperinbici, organizzato nel 2022 a Reggiolo da Deus Staff, Pro loco e Brugneto c’è, ha permesso agli organizzatori di raccogliere una somma di circa tremila euro, con cui è stato donato un elettrocardiografo di ultima generazione al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Ieri mattina è stato effettuato il dono, alla presenza dei vertici della direzione sanitaria e di una rappresentanza del personale medico e infermieristico del pronto soccorso (nella foto). In passato il ricavato dell’Aperinbici era stato donato alla Croce rossa di Reggiolo. E ci si prepara a una nuova edizione dell’evento, che quest’anno è in programma sabato 22 luglio, sempre a Reggiolo. Si tratta di un aperitivo itinerante in bici nei bar e lungo le strade del centro storico del paese, sempre con il ricavato che alla fine viene destinato a scopo benefico dai promotori.