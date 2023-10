Gli appuntamenti della domenica

Giornata clou della Fiera di San Simone a Montecchio, ma diversi sono gli appuntamenti di oggi in Val d’Enza. Al Novecento di Cavriago alle 11 e alle 16,30 per i ragazzi va in scena "Clown spaventati panettieri". Al Castello del Bianello di Quattro Castella alle ore 16 c’è "Identikit strega", narrazione di Halloween per bambini. Infine, mercatino del riuso in zona Bellarosa (Calerno) dalle 7,30 alle 14.