Gli appuntamenti elettorali di oggi

1 Giancarlo Setti

Per la lista ’Si può fare’ (Giancarlo Setti) stasera festa con musica dal vivo al parco Caduti del Lavoro. In alternativa si trasloca in un locale del centro.

2 Simone Mora

La coalizione di centrodestra (Simone Mora) alle 11 prevede l’incontro con imprenditori e professionisti col viceministro all’Industria, Valentino Valentini. Alle 21 festa in musica con la Formentelli’s Family a palazzo dei Principi e rinfresco alla sede elettorale di piazza S.Quirino.

3 Fabio Testi

La coalizione di centrosinistra (Fabio Testi) oggi alle 18 non è al parco Biagi, ma al Mini Bar, corso Mazzini, musica live e dj set.

4 Roberto Cesi

La lista "Rinascimento Correggio" di Roberto Cesi si ritrova con una cena tra candidati consiglieri.