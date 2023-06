Gli artisti reggiani si mobilitano per gli alluvionati Concertone stasera al centro sociale Pigal

Sono sempre più numerose le iniziative nel Reggiano – tra cene ed eventi di animazione – a favore della popolazione alluvionata dell’Emilia-Romagna. Stasera nel salone delle feste del circolo Pigal, in via Petrella a Reggio, è in programma "Romagna Nostra Tin Bota", uno spettacolo che unisce numerosi artisti reggiani in un concerto benefico. Hanno aderito all’iniziativa Marco J Mammi (foto), Jimmi Malagoli, Alessandro Sartori, Antonella Lo Coco (foto), Band Reggiana con Roberto Pellati, Mel Previte, Razzo Razzoli, Stefano Stecca Bertolani, il gruppo delle Cagne Pelose, Andrea Fornaciari, Canne da Zucchero, i Serpe, la Human Sound Band con Elena Stefani, Stefano Sanna, Ilaria Elena Reggi, Athos Bertarelli, Emanuela Brafa, Paolo Davoli, Little Taver (foto) & His Crazy Alligator, Fabio Bidinelli, con direzione artistica di Luigi Morselli e la partecipazione di Willer Collura, vincitore de "La sai l’ultima" di Canale 5. Al Pigal resta attivo un punto di raccolta aiuti gestito dal Comitato Orgoglio Reggiano onlus, dalle 19 possibilità di cenare all’aperto con gnocco fritto e affettati, dalle 20,30 spazio alla musica del concertone. Il ricavato della serata, sommato alle donazioni e al materiale raccolto, verranno destinati al sostegno dell’interventi di emergenza nelle zona alluvionate.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-421864.

a.le.