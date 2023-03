Gli aspetti positivi e negativi dei social network Tutto dipende da chi e da come vengono utilizzati

Che cosa sono i social? Come tutti sappiamo, la nostra vita negli ultimi anni è stata completamente rivoluzionata dai social, strumenti che permettono di creare delle reti sociali tramite web. Questa nuova realtà è vista da alcuni adulti come una perdita di tempo, mentre è solo una nuova opportunità per socializzare e lavorare in modo diverso dal solito.

Come già detto, alcuni adulti guardano a questo nuovo mondo con sospetto, quando non addirittura con aperta ostilità, perché secondo loro noi giovani utilizziamo i social in modo sbagliato o semplicemente perché loro non capiscono il potenziale che questi possono darci. Al di là degli aspetti negativi e delle preoccupazioni di questi adulti, i social possono costituire un nuovo strumento lavorativo e aiutare anche quelle persone che cercano di intraprendere un percorso nell’ambito digitale. Molte persone riescono a diventare degli imprenditori o consulenti pubblicitari grazie anche a piccole collaborazioni con alcuni brand.

Anche se finora abbiamo elencato molti degli aspetti dei social che riteniamo positivi, tuttavia ce ne sono altrettanti negativi, come ad esempio l’eccessiva influenza che hanno sui giovani di oggi e sui bambini, ai quali alcuni genitori danno in mano il cellulare quando piangono, per tranquillizzarli e non essere disturbati. Un altro problema relativo ai social è la dipendenza che possono provocare soprattutto nell’età giovanile.

Infatti capita spesso che i ragazzi diventino ‘schiavi’ dei social, che poi possono influire negativamente sulla loro normale vita quotidiana peggiorandone la qualità. Inoltre i dispositivi elettronici che usiamo per i social emanano onde elettromagnetiche che possono provocare danni al corpo umano, soprattutto nei bambini e proprio per questo i genitori devono educarli affinché capiscano come utilizzarli nel migliore dei modi e non abusarne. Dunque i social possono avere sia aspetti positivi che negativi: tutto dipende da come e da chi vengono utilizzati.

Matias Benelli

Anna Bondavalli

Linda Conforti

Chiara De Falco

Salvatore Guaragna

Gaia Perna

Leonardo Sanzone

III A