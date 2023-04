Gli assistenti sociali "Aveva paura del padre Diceva che era uomo capace di tutto"

di Alessandra Codeluppi

Un messaggio vocale "dello zio di Saman Abbas" in cui lui diceva: "Prima che lei scappi di nuovo, ammazzatela". Ne parlò Ayub Saqib, il fidanzato della pakistana uccisa a Novellara, alla seconda assistente sociale, Angela Oliva, che prese in carico la 18enne negli ultimi mesi della sua vita. L’operatrice è stata sentita ieri in tribunale come teste del pm Laura Galli nel processo per l’omicidio della ragazza che vede come imputati i genitori, lo zio e due cugini. Oliva raccolse questa confidenza da Saqib il 5 maggio 2021, cioè quattro giorni dopo la scomparsa della giovane: lui le disse anche di avere "una foto della ragazza coi lividi in volto". Chi fosse però questo "zio", l’assistente sociale non ha saputo indicarlo. Rispondendo all’avvocato Liborio Cataliotti, difensore dello zio a processo Danish Hasnain, che ha fatto il nome di uno zio non imputato - quello del fratello della madre di Saman -, l’assistente ha ribadito: "Non ricordo". Mentre ha confermato una circostanza su domanda dell’avvocato Scarcella, che tutela il cugino Nomanulhaq Nomanulhaq: "Saqib mi raccontò il 14 aprile 2021 di aver consigliato a Saman di rimanere in comunità, altrimenti lui avrebbe rotto il fidanzamento". Fatto che cozza con le fughe di Saman per incontrare proprio lui, quand’era ospite nel centro per minori a Bologna: in quei giorni Saqib e lei sarebbero stati già insieme a Roma. L’assistente seguì il caso di Saman dal dicembre 2020 in poi, quando lei era già in comunità: "Frequentava una scuola e c’era in ballo anche l’iscrizione a un corso per cameriera". Parla del desiderio di incontrarsi dei due fidanzati, "ma c’era un problema di sicurezza, bisognava spiegare anche a Saqib i motivi per cui non si poteva. Lei era già maggiorenne e ci furono alcuni allontanamenti volontari". Il 21 aprile 2021 lei tornò a casa: i servizi sociali avvisarono i carabinieri di Novellara."Saman disse al maresciallo che voleva prendere i documenti, lui avrebbe chiesto un decreto di perquisizione a casa e noi se voleva un altro collocamento. Il 29 arrivò il mandato, e noi ci muovemmo per organizzare un incontro lunedì 3 maggio". Mai avvenuto, perché lei era già morta.

"Nel marzo 2021 siamo venuti a conoscenza delle minacce che il fidanzato avrebbe ricevuto dal padre Shabbar: Saman disse che il genitore nel loro Paese era un uomo molto potente – ha raccontato Oliva –. Descriveva il padre come un pericolo e parlò di maltrattamenti subiti. Disse inoltre che il padre lasciava spesso fuori casa lei e la mamma, al freddo". A domanda dell’avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste Saqib come parte civile, Oliva riferisce: "Sapevo che il permesso di soggiorno di Saman era scaduto nel settembre 2020".

La giovane nacque il 18 dicembre 2002: "Scrissi al tribunale dei Minori il 18 dicembre 2020 e per conoscenza alla questura di Reggio. In febbraio la comunità seppe che c’era una foto del permesso di soggiorno che aveva Saqib: lui l’avrebbe inviata alla comunità e poi a Saman. Poi la ragazza disse che il padre aveva preso appuntamento in questura per le impronte. Visto che lei era maggiorenne, la comunità prese contatti con l’ufficio immigrazione della questura, ma non arrivò mai una risposta. Poi le forze dell’ordine consigliarono di fare una denuncia di smarrimento, per distinguere il rinnovo dei documenti dai genitori". Emerge anche che Saman "coinvolse un avvocato".

Prima di lei parola all’assistente sociale Federica Beggi, che iniziò a seguire il caso nell’ottobre 2020, dopo che Saman era andata in Belgio per incontrare un giovane afghano di cui si era invaghita. Le versioni dei genitori e della giovane divergevano sul racconto di quel periodo all’estero: per gli Shabbar era "un disonore"; lei riferì al rientro di botte e di un lancio di coltello indirizzato a lei ma che ferì alla mano il fratello. Poi, nel novembre 2020, lei segnalò il rischio di doversi imbarcare a breve per il Pakistan per le nozze combinate con il cugino. Da qui il collocamento urgente in comunità il 13 novembre 2020: "Andai a trovarla a Bologna il giorno dopo: sembrava un’altra persona, era rinata. Prima indossò il velo, poi sfoggiò capelli lunghi, maglietta e jeans all’occidentale. Le dicemmo che se voleva fare preghiere o mangiare secondo le regole musulmane poteva farlo: ma lei mi guardò come per dire ‘anche no’".