Gli ’Atelier a Palazzo’, un successo: forse saranno prorogati

Successo per gli "Atelier a palazzo" che sono stati rivolti alle scuole, coi posti esauriti in meno di un mese dall’apertura delle iscrizioni. Gli atelier si svolgeranno tutti i mercoledì, da questo mese fino a giugno, ma considerato il successo, la locale amministrazione sta pensando all’eventualità di nuove date per accogliere le tante richieste pervenute. "Atelier a palazzo" offre diverse possibilità di incontro.