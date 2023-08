Gli atleti della Vicenza Marathon in ritiro sotto la Pietra

Sono giunti a Castelnovo Monti venerdì per uno stage tecnico di una settimana i maratoneti di Vicenza. Si tratta di 25 podisti della Asd Vicenza Marathon che per il secondo anno consecutivo hanno scelto di allenarsi al Centro Coni ed alla Pietra di Bismantova. Ieri il sindaco Enrico Bini (nella foto, in maglia bianca) li ha ricevuti in Sala Consiliare e gli atleti i quali si sono presentati con un abbigliamento sportivo particolare che abbina Vicenza e Castelnovo Monti. "Siamo tornati perché qui ci sentiamo a casa, perché l’Appennino Reggiano è fantastico e perché gli addetti al turismo sportivo del Comune e dello IAT sono per noi un prezioso riferimento organizzativo".

Così si è espresso il presidente del club vicentino, Riccardo Solfo, durante l’incontro nel quale si è parlato anche della preparazione degli atleti vicentini per la Maratona di New York, perchè fra i campioni dello stage tecnico a Castelnovo c’è anche la thienese Vanina del Santo, prima donna italiana al traguardo dell’edizione 2022 della più celebre e prestigiosa maratona del mondo. I podisti di Vicenza Marathon a Castelnovo Monti sono allenati dall’istruttore federale Fabio Bertoldo. La vacanza sportiva di Vicenza Marathon prevede allenamenti ma anche escursioni, pomeriggi in piscina e degustazioni di prodotti tipici. s.b.