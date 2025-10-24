Gli atleti eccellenti. Unimore premia gli studenti-sportivi: "Orgogliosi di voi"

Con la Festa dello Sport, ieri in Aula Magna, Unimore ha celebrato studentesse e studenti del programma Unimore Sport Excellence, che si sono distinti nell’ultimo anno accademico per meriti sportivi. "Ritengo che questa sia per voi un’esperienza formativa e un ricordo bellissimo di interazioni, oltre alla possibilità di misurare sé stessi verso nuovi traguardi", ha detto in apertura di cerimonia il rettore Carlo Adolfo Porro. Ammessi all’ultima edizione, 98 studenti dei quali 52 atleti e 46 atlete, che sono stati impegnati nelle competizioni sportive nazionali e internazionali di più alto livello sia in ambito studentesco che assoluto. Alla cerimonia di quest’anno, inoltre, le studentesse atlete della Reggiana Calcio, con cui Unimore condivide un fruttuoso percorso nella valorizzazione dello sport nel formare le giovani generazioni.

"Gli oltre 90 studenti ammessi al programma Use rappresentano più del triplo rispetto all’inizio del mio mandato – afferma Isabella Morlini, delegata allo Sport di Unimore –. Il progetto combina la carriera sportiva con quella accademica in modo flessibile. In questo sei anni abbiamo aumentato i posti letti dedicati agli atleti da 4 a 6, abbiamo aumentato le borse di studio e predisposto il rilascio del Diploma Supplement al momento della Laurea".

Al presidente del Cus More Diego Caravaglios l’onore di premiare coloro che si sono maggiormente distinti ai Campionati nazionali universitari di Ancona 2025, a cui hanno partecipato oltre 100 atleti Unimore - Cus More, portando a casa 8 medaglie. Tra queste, la medaglia d’oro per gli scacchi a squadre, andata a Luca Ballotti, Francesco Ferraguti, Roberto Mocanu e Aleksandr Kashin; il bronzo a scacchi individuale per Francesco Ferraguti; la medaglia d’oro per la pallavolo maschile, conquistata da Ernesto Rascato, Davide Signorini, Fabio Pieroni, Alessandro Morselli, Andrea Bertoni, Demetrio Soli, Gabriele Gozzi, Massimo Schiavoni, Aleksandro Jendoubi, Giacomo Tamagnini, Filippo Luppi e Garaouy Ayman.

Nell’atletica leggera Federica Pansini conquista l’oro negli 800 metri, Alessandro Pasquinucci è oro nei 1.500 metri, Aurora Vicini è medaglia d’oro nel salto in alto, Alessandro Ori si è aggiudicato il bronzo nei 200 metri e Vivian Osagie è giunta sul terzo gradino del podio nel getto del peso. Ecco dunque che atlete e atleti di spicco di Unimore sono risultati Roberto Sottile, campione italiano di tiro con l’arco individuale e a squadre, e partecipante alle Universiadi di Rhine Rurh in Germania; Valentina Gottardi, campionessa italiana con lo scudetto Tricolore Assoluto di beach volley; Vivian Osaige, campionessa italiana ‘Promesse nel lancio del peso’; Federica Pansini, campionessa italiana ‘Promesse negli 800 m’; Aurora Vicini, campionessa italiana ‘Promesse del salto in alto’ e medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti nel salto in alto; Giulia Cordazzo, 6° posto nei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, 5000 mt; Vittoria Cavicchioli, 7° posto nazionale nei Campionati italiani di categoria-Assoluti Fids/Fidesm a Rimini; Greta Guaita, Oro per l’Olympic Dream Cup, al Foro Italico; Leonardo Rigo, vice campione mondiale di scherma paralimpica nel fioretto; Andrea Aguzzoli, medaglia d’oro al mondiale per club di pesca al colpo in Irlanda; Lucrezia Zironi, campionessa mondiale U23 di Canoa nel K1 1.000m, medaglia d’argento K1 200m e medaglia di bronzo nel K1 500m, a Montemor, Portogallo; e Alessandro Pasquinucci, 10° posto nei 1500 m, negli Europei U23 che si sono tenuti a Bergen, Norvegia. Ai migliori studenti-atleti del programma Use vengono assegnati ogni anno premi studio per merito sportivo del valore di 2.500 euro.