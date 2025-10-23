Gli atleti sordi tornano ad allenarsi sull’Appennino

Dopo la tappa a Roma per ottenere la convalida della partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, tornano sull’Appennino gli atleti sordi della Nazionale Fssi per proseguire l’ultima fase di allenamento in funzione dell’imminente impegno olimpionico. Mancano pochi giorni alla partenza per il Giappone dove gli atleti sordi saranno protagonisti delle Deaflympics di Tokyo, (in programma dal 15 al 26 novembre 2025). Si sono ritrovati nel Salone d’Onore del Coni per la presentazione ufficiale della delegazione olimpica Fssi e per il battesimo dei portabandiera italiani Ilaria Galbusera e Matteo Masetti. In questi 20 giorni che anticipano la partenza per il Giappone, una dopo l’altra le varie rappresentative azzurre saranno nell’Appennino Reggiano per l’ultimo raduno prima del grande appuntamento. Dopo la pallavolo maschile e l’atletica leggera, i cui soggiorni al Centro Tecnico Federale di Castelnovo Monti si sono appena conclusi, oggi arriva la Nazionale di Calcio a 11, al cui collegiale faranno seguito nei comuni appenninici quelli delle squadre di pallavolo femminile (a Toano) e del basket femminile (a Ligonchio). I calciatori sordi si ritroveranno prima al Campo "Gino Lari" di Reggio Emilia perché il primo appuntamento del raduno sarà una partita amichevole contro la formazione Under 17 della AC Reggiana, il cui Settore Giovanile, ha aderito con entusiasmo alla proposta dalla Fssi. L’inizio gara è fissato per le ore 17.30, ma i giocatori saranno al campo dell’Asd Santos alle 15.30 per una riunione tecnica voluta dal mister Igor Trocchia e per il saluto dell’Assessora allo Sport di Reggio Emilia Stefania Bondavalli. Al termine della partita gli azzurri saliranno a Castelnovo Monti all’Albergo London e dove nei giorni successivi sosterranno vari allenamenti. Sabato mattina la Nazionale sarà ricevuta in comune dall’Assessore allo Sport Carlo Boni.

Settimo Baisi