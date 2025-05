Gli Atletic in campo con la maglia rosa

In campo con le maglie rosa la squadra dell’Atletic Progetto Montagna, una delle tante associazioni di Castelnovo Monti attivate per il Giro d’Italia in arrivo il 21 maggio nel capoluogo. La squadra di calcio a 11 degli Allievi CSI sta disputando le ultime partite del campionato con la Maglia Rosa della Città di Tappa. Ieri sera i ragazzi allenati da Rino di Fabrizio e Bernardo Britti hanno onorato la nuova divisa vincendo per 2 a 1 una difficile gara contro lo Sporting Sant’Ilario. L’idea di vestire le maglie della Città di Tappa è stata del presidente Fabrizio Badiali che ne ha fatto richiesta al Comitato di Tappa del Giro d’Italia.

s.b.