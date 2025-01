Gli attivisti pro Palestina dopo il corteo vietato: "Tutti in Sala Tricolore"

Dopo che la Questura ha vietato la manifestazione pro-Palestina prevista per domani, Giorno della Memoria, l’Assemblea reggiana per la Palestina rilancia. E invita a "partecipare in tanti" alla seduta del Consiglio comunale in programma alle 15 di domani in sala del Tricolore.

"Chiediamo al Consiglio comunale, alla Giunta e al sindaco, che nelle ultime settimane hanno ribadito a più voci la tradizione antifascista di Reggio e le sue radici nella resistenza – si legge in una nota – se sono disposti ad accodarsi alla Questura nell’usare residui del Ventennio pur di vietare una piazza e, soprattutto, se quel ‘mai più’ per loro valga solo se a commettere genocidio non sono amici o alleati".

Inoltre, aggiungono dall’Assemblea per la Palestina, "chiediamo alla Giunta e al sindaco cosa voglia dire per loro ‘memoria’, perché, per quanto ci riguarda, una memoria che serve a fare da scudo ai carnefici di oggi è solo squallida propaganda, e tradisce la storia e il ricordo di quante e quanti dalla follia razzista e suprematista del nazismo sono stati uccisi".

Insomma, concludono, "se davvero questa Giunta crede nel senso della Giornata della Memoria dovrebbe fare in modo che in questa giornata non solo si possa, ma si debba parlare di Palestina, come di tutti gli altri luoghi dove si compiono genocidi e pulizia etnica".