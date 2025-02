Gli attori-di-versi alla Cavallerizza ’Ricordiamo lo sterminio dei disabili’

"Impronte dell’anima", con la regia di Antonio Viganò, è uno spettacolo di teatro civile che racconta la tragedia dello sterminio delle persone con disabilità durante il periodo nazista. È in scena stasera e domani (con inizio alle 20,30) alla Cavallerizza. Gli interpreti sono gli ‘attori–di–versi’ della Compagnia Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt, protagonisti di una storia che un tempo voleva negar loro il diritto di esistere, considerati dai nazisti "vite non degne di essere vissute".

Durante il periodo 1939-1945, più di 300 mila persone (bambini compresi) furono uccisi nella Germania nazista perché non inscrivibili in ‘parametri e forme umane’ ritenute sane, forti e belle, produttive. Si eliminarono disabili, malati mentali, schizofrenici, epilettici, sordi e muti nel tentativo di costituire una nuova razza dominante. Il Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt è una comunità di danzatori e attori-di-versi che vuole sviluppare la propria legittima ‘stranezza’. Fondato a Bolzano nel 2013, il gruppo ha un ampio repertorio di spettacoli in tournée in Italia e in Europa. Info: www.iteatri.re.it

s.bon.