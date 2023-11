Gli attori insegnano il dialetto ai ragazzi

Eventi per salvaguardare il dialetto locale e diffonderlo tra i giovani. Prende corpo l’iniziativa "pro dialetto" del Comune di Rio Saliceto, grazie a un progetto finanziato da risorse messe a disposizione dalla Regione per la valorizzazione della parlata locale.

Si comincia domani alle 21 e domenica alle 16 e alle 19, a teatro, con la commedia "Sag vedet te" della compagnia "Chi ragas ed Rio".

Gli stessi attori amatoriali si occuperanno dell’elaborazione del gioco a quiz "Impariamo il dialetto", dall’11 al 17 dicembre con gli studenti delle scuole elementari e medie del paese, allestendo alla scuola Alighieri gli "ambienti di una volta" tra giochi, indovinelli e quiz.

Alla fine del gioco, gli studenti andranno a fare visita alla mostra allestita nel Centro Biagini e all’Acetaia comunale inaugurata nel 2021 all’ultimo piano del municipio. Il 7 dicembre alle 16,30, infatti, verrà pure inaugurata una mostra dedicata alla civiltà contadina, artigianale e dell’ambiente domestico alla sala Osteriola del centro Biagini, visitabile fino al 23 dicembre. "Con questo progetto – commenta il sindaco Lucio Malavasi – vogliamo far conoscere ai più giovani la lingua che fino a non molti anni fa era il mezzo di comunicazione più usato, quello della nostra tradizione. Intendiamo far sì che i più giovani, che vengono da ogni parte d’Italia e del mondo, possano avvicinarsi a una lingua che è piena di espressività e forza, attraverso la quale quei giovani possono conoscere meglio la realtà in cui vivono".

Antonio Lecci