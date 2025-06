Gli auguri del sindaco per le nozze da record di Bruno e Bruna

A nome di tutti i concittadini gattaticesi il sindaco Daniele Finucci venerdì ha fatto visita a Bruno Marani in occasione del suo centesimo compleanno: "Un traguardo significativo che merita di essere condiviso con la comunità. Un momento semplice ma sentito, per rendere omaggio a un compleanno così importante, insieme a lui e alla sua famiglia". Il 2025 per Marani è un anno speciale, perché festeggia anche le nozze di platino con Bruna Zinelli, di 5 anni più giovane di lui.

Anche una troupe della trasmissione "Uno Mattina" di Rai1 si è recata nella loro casa di Praticello per intervistarli (il servizio andrà in onda domani). Loro, ancora autonomi e con una lucidità da fare invidia, si sono raccontati e semplicità hanno spiegato come "amore, ascolto e comprensione" siano la formula per vivere bene ed a lungo. Anche il lavoro insieme, senza litigi sia pur duro (prima come braccianti, quindi come mezzadri infine come proprietari di azienda agricola) ha contributo a rafforzare il legame ma anche le energie psicofisiche: si sono ritirati solamente nel 2008.

