Gli autisti del soccorso a scuola guida

’Guida sicura’ per la conduzione dei mezzi di soccorso della Croce Verde di Castelnovo e Vetto, un aspetto pratico fondamentale per garantire sicurezza ai trasportati e ai conducenti. A tale scopo è stato promosso ed attuato in questi giorni, dalla Direzione del sodalizio, un corso di aggiornamento di ‘guida sicura’ per oltre 50 volontari che si alternano alla guida dei mezzi della Croce Verde di Castelnovo Monti – Vetto. I partecipanti, dopo una prima parte teorica tenuta dagli Istruttori Certificati Anpas Emilia-Romagna, hanno completato il percorso impegnandosi con la parte pratica di guida sui vari mezzi impiegati nel soccorso. Il Presidente della Croce Verde locale, Iacopo Fiorentini, si è detto soddisfatto delle prove di aggiornamento eseguite dagli autisti volontari ed ha ringraziato tutti: "La collaborazione di Fausto Zannoni, Giuliano Maioli e Luigi Gabrielli dell’Autoscuola Jolly83 ha aiutato molto i nostri autisti a migliorarsi in tema di sicurezza sulla strada e nella gestione delle manovre con le ambulanze e i pulmini". Settimo Baisi