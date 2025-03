Gli ’Auto ritratti’ di Paolo Pelosi Bonini: "Scatti di persone in viaggio"

"Ho fermato tante persone che erano in transito da un posto a un altro, perché potessero rimanere impresse nella mia memoria, nel mio cuore, sulle mie carte foto sensibili". Paolo Pelosi Bonini ricorda a chi legge che la fotografia è una luce che inquadra il ricordo e per questo se nasce da passione autentica non può che volgere lo sguardo all’indietro con affetto e gratitudine. Bonini porterà un progetto fotografico a cui è molto legato, gli ‘Auto ritratti’, nella sala Falegnami di Palazzo Bentivoglio, a Gualtieri, da domenica 9 marzo. Inaugurazione alle 11, con presentazione del libro dedicato, edito da Corsiero. "Ho fotografato uomini e donne apparentemente felici o apparentemente tristi, - prosegue Bonini - persone in viaggio, persone inquiete, persone contente di essere ferme con me, altre pronte per scappare, pronte per partire, pronte per andare, pronte per tornare, pronte per rimanere". Tutte erano con la loro auto, mezzo per raggiungere mete vicine, mete lontane, mete usuali, mete nuove, mete giuste, mete sbagliate. Alcune amavano l’automobile, altre la sfruttavano, alcune la adoravano, altre la odiavano. Ma tutte la guidavano, o forse si facevano guidare da lei, a loro volta. Orari: sabato e domenica, 10-12:30 e 15:30-19. Conclusione della mostra domenica 30 marzo con sfilata di auto storiche in piazza Bentivoglio.