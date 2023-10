Gli avvitatori Paoli in un film. L’azienda affitta una sala intera per ringraziare i collaboratori

Gli avvitatori della Dino Paoli proiettati sul grande schermo, accanto a star del calibro di Orlando Bloom e David Harbour. L’azienda reggiana ha riunito il proprio team lunedì sera e ha affittato una sala dell’Emiro di Rubiera per celebrare i propri collaboratori con una proiezione speciale. Il film ’Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile’ è diretto da Neill Blomkamp.

Un traguardo importante, frutto della collaborazione con Sony Pictures, che l’azienda ha voluto condividere con dipendenti e familiari riservando loro una sala esclusiva. "Siamo abituati all’adrenalina che i nostri prodotti ci regalano in pista, ma vederli in una pellicola cinematografica è stata un’emozione completamente nuova. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, raggiunto grazie all’impegno di tutte le persone che ogni giorno lavorano con noi. Vedere i nostri avvitatori in un film è stato un po’ come vedere sul grande schermo ognuno dei nostri dipendenti: sono loro i veri protagonisti, senza il loro contributo niente di tutto questo sarebbe possibile. Il ‘Movie Day’ è un modo per esprimere loro tutta la nostra gratitudine", dichiarano i membri del board.

Il film, uscito nelle sale italiane lo scorso 20 settembre e realizzato in collaborazione con PlayStation, la casa produttrice del famoso videogioco, è ispirato a fatti reali. Racconta la storia di Jann Mardenborough, un giovane appassionato di Gran Turismo che sogna di diventare pilota professionista. Sullo schermo, insieme agli avvitatori Paoli e a un cast di fuoriclasse, una comparsa speciale: Nicholas Strozzi, ventenne reggiano e figlio del Dr. Federico Galloni, Commercial & Marketing Director - Executive Board Member di Dino Paoli. "Prendere parte alle riprese è stata un’esperienza incredibile. Come membro della crew che nel film si occupava del cambio gomme sulla pit lane, ho avuto l’opportunità di seguire la troupe in diversi Paesi. Una delle cose più emozionanti, oltre a conoscere Orlando Bloom e David Harbour sul set, è stato rivedersi sul grande schermo. Davvero una bella soddisfazione".